Roma. La corsa per arrivare in tempo a sostenere l'esame di procedura civile, lascia l'auto parcheggiata in divieto e un biglietto ai vigili: "vi prego abbiate pietà...". E' questa la storia di un ragazzo/a che come tanti altri ogni giorno si ritrovano di fronte alla stessa missione quasi impossibile nella Capitale.

Scopri tutto nel nostro reloaded!