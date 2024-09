CURIOSITÀ "Sto facendo l'esame di Procedura Civile vi prego abbiate pietà..." Ascolta il Reloaded!

Roma. La corsa per arrivare in tempo a sostenere l'esame di procedura civile, lascia l'auto parcheggiata in divieto e un biglietto ai vigili: "vi prego abbiate pietà...". E' questa la storia di un ragazzo/a che come tanti altri ogni giorno si ritrovano di fronte alla stessa missione quasi impossibile nella Capitale.

