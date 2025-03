CURIOSITÀ Storia di solidarietà IN val di Non 50 colleghi di un melicoltore si sono attivati per salvargli il raccolto mentre lui stava male

Storia di solidarietà.

Nel cuore della Val di Non, in Trentino, si è verificato un grande gesto di solidarietà che dimostra quanto la cooperazione tra agricoltori sia ancora un valore fondamentale nelle comunità agricole.

Arturo Sarcletti, un melicoltore della zona, si è trovato improvvisamente impossibilitato a prendersi cura del proprio frutteto a causa di una grave broncopolmonite che lo ha costretto prima a un ricovero in ospedale e poi a un lungo periodo di convalescenza.

La sua assenza dai campi in un momento cruciale per la coltivazione delle mele avrebbe potuto compromettere l’intero raccolto dell’anno. La potatura invernale è infatti un’operazione essenziale per garantire la qualità e la produttività delle piante.

Rimuovendo i rami secchi e favorendo la crescita di nuovi germogli, gli alberi possono svilupparsi al meglio e offrire una produzione abbondante nei mesi successivi. Se questa fase viene trascurata o eseguita in ritardo, la qualità delle mele potrebbe risentirne pesantemente, causando un significativo danno economico per il coltivatore.

