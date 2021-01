MUSICA Storie di serenate al balcone Una tradizione che ritorna

Una tradizione molto antica che risale al Medioevo quella delle serenate al balcone e un rituale che arriva nel sud e centro Italia a partire dal dopoguerra.

Ad oggi sembrano essere tornate in voga e addirittura utilizzate non solo per dimostrare l'impegno di sposarsi dello sposo, ma anche come occasione per chiedere scusa all'amata oppure come semplice e dolce dedica. Addirittura in Italia esistono dei veri e propri festival della serenata in cui viene premiata la più emozionante.

A voi piacerebbe ricevere una sorpresa del genere? Oppure vi togliereste dall'imbarazzo con una scherzosa secchiata d'acqua? Ne hanno parlato Stefano&Catia su Radio San Marino. Ascolta il reloaded in alto!



