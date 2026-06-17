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Strategie contro il calore

Ombrelli aperti contro il caldo la strategia giapponese

di Roberto Bagazzoli
17 giu 2026
Immagine da Pexel
Immagine da Pexel

Per un turista europeo appena arrivato a Tokyo, Osaka o Kyoto, la scena può sembrare curiosa. In piena estate, sotto un sole cocente e senza una nuvola in cielo, migliaia di persone camminano con un ombrello aperto. 

Non stanno aspettando un temporale e non si tratta di una moda passeggera. Quello che in Giappone viene chiamato higasa, letteralmente “ombrello da sole”, è diventato uno degli strumenti più efficaci e diffusi per affrontare il caldo estremo.

Mentre in molti Paesi si cerca sollievo con cappelli, bottigliette d’acqua refrigerate o soste all’ombra, in Giappone cresce la convinzione che un semplice ombrello possa rappresentare una delle difese più immediate contro le ondate di calore.

Una soluzione economica, portatile e sorprendentemente efficace, che negli ultimi anni è stata persino promossa dalle istituzioni pubbliche come misura di prevenzione sanitaria. 

Il fenomeno va compreso nel contesto climatico del Giappone. Negli ultimi anni il Paese ha registrato estati sempre più torride, con temperature record e livelli di umidità elevatissimi.

Le grandi aree urbane, da Tokyo a Nagoya, soffrono inoltre dell’effetto “isola di calore”, che amplifica la sensazione di afa e aumenta i rischi per la salute.

Le autorità giapponesi considerano il colpo di calore una vera emergenza sanitaria. Per questo il Ministero dell’Ambiente e l’Agenzia Meteorologica Giapponese hanno introdotto un sistema nazionale di allerta che avvisa la popolazione quando gli indici di stress termico raggiungono livelli pericolosi.

In parallelo, il governo ha iniziato a incoraggiare l’uso degli ombrelli da sole come misura preventiva contro le malattie legate al caldo.




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