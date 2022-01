CURIOSITÀ Studia francese per invitarla ad uscire, ma qualcosa va storto Sicuro della sua provenienza transalpina prende lezioni da insegnante madrelingua

Studia francese per invitarla ad uscire, ma qualcosa va storto.

Potremmo iniziare il racconto con il classico dei clessici "chi ben comincia.....è a metà dell'opera". E' la cronaca di una figuraccia fatta da un ragazzo che ha raccontato in maniera anonima la sua disavventura sul web. Tutto si svolge in una scuola americana, nei corridi lui la vede, la trova bellissima, e ne rimane folgorato. Della ragazza però non si sa molto se non che è straniera e così comincia le sue indagini per scoprire qualcosa di più sulla bellissima misteriosa. Da qualcuno apprende che la ragazza con molte probabilità viene dalla Francia, in quanto l'ha sentita parlare in quella lingua.

E qui scatta la geniale idea per fare colpo su di lei, mettersi a parlare con la misteriosa dama nella sua lingua, in francese. Pensa al piacere che le farebbe sentirsi invitare fuori nella sua lingua di origine. Il ragazzo di francese non ne sa una parola e quindi decide di seguire un corso per apprendere la lingua, spendendo tempo e denaro con un insegnante di madrelingua. L'amore non conosce ostacoli e se per fare colpo si deve studiare una lingua lo si fa senza battere ciglio. Passano le settimane e finalmente il giovane si sente pronto al grande passo, e avvicinata la ragazza, facendo sfoggio di una pronuncia impeccabile ed esprimendosi in un perfetto francese. La domanda era se voleva uscire insieme a lui.

Quindi si avvicina e le chiede in perfetto francese: ""Bonjour, je m'appelle Michael, veux-tu sortir avec moi?" La ragazza lo guarda e gli risponde anch'essa in francese con un garbato: "C'est gentil de ta part Michael, mais tu sais que je suis allemande, non?" Che tradotto suona come: "gentile da parte tua Michael, ma sai che sono tedesca vero?" Alla risposta il cuore di Michael ha fatto un tonfo e diventando tutto rosso in volto, non ha trovato altra soluzione che inventare una scusa e scappare via. Dopo la pubblicazione sul web Michael ha ricevuto però moltissimi messaggi di solidarietà, dettati dal bellissimo gesto di studiare una lingua per fare colpo sulla ragazza. Lo hanno esortato a non mandare a monte il suo appuntamento, ma anzi sorridendoci sopra ripartire da un "c'est la vie",come dicono in.... Germania, ma solo in questo caso!!





[Banner_Google_ADS]























.











I più letti della settimana: