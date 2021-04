CURIOSITÀ Sua Maestà ha scelto i nomi dei due nuovi cuccioli Sono carichi di significato, che le ricordano uno zio che ha amato molto e uno dei luoghi a lei più cari

Sua Maestà ha scelto i nomi dei due nuovi cuccioli.

Elisabetta d'Inghilterra ha scelto finalmente i nomi dei due Corgi, i nuovi inquilini di Windsor arrivati a inizio di Marzo e da allora sono diventati gli angeli custodi della Regina che si muove solo in loro compagnia. Le hanno ridato il sorriso dopo giorni durissimi, da prima mentre il principe Filippo era in ospedale e poi la bomba dell’intervista di Meghan Markle e del principe Harry, ospiti da Oprah Winfrey. Ora che le acque sembrano più calme Elisabetta si concede lunghe passeggiate con la compagnia dei suoi nuovi arrivi a Windsor.I nomi sono "Fergus e Muick", nomi molto importanti, e carichi di significato per la regina in quanto: Fergus (Bowes-Lyon) era il nome del fratello della Regina Madre e uno zio a cui lei era legatissima. Fergus morì in Francia nel 1915, nella battaglia di Loos nella Prima Guerra Mondiale fu gettato e sepolto in una cava.





[Banner_Google_ADS]







Si aggiunge dolore a dolore quando si rende noto che il suo corpo non fu mai più ritrovato. Fu una grande perdita per la famiglia reale, tanto che quando la Regina Madre si sposò, nel 1923, depose il suo bouquet alla tomba del milite ignoto, nell’Abbazia di Westminster, dando il via a una tradizione che dura ancora oggi. Per quanto riguarda Muick,è invece uno dei luoghi che Elisabetta ama di più: si tratta di Loch Muick, un lago nella tenuta di Balmoral, in Scozia, dove d’abitudine d’estate la regina e la famiglia reale vanno a passeggiare, fare picnic, pescare. Dopo la morte del corgi Vulcan Elisabetta, aveva fatto sapere di non voler più cani in giro per casa: troppo alto il rischio di inciampare tra le loro code, e troppo grande il dolore al solo pensiero di doverli lasciare soli, data la sua età (94 anni). Fortunatamente ha cambiato idea e ora Fergus e Muick le strapperanno un sorriso in più.







I più letti della settimana: