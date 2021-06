CURIOSITÀ Sua Maestà "She's So Unusual" In Cornovaglia per fare gli onori di casa a un evento collaterale del G7, taglia la torta con una spada

Sua Maestà "She's So Unusual".

La sovrana del Regno Unito è una donna dalle mille risorse, accompagnata da Kate Middleton e Camilla Parker Bowles ha dato ancora una volta prova di essere una donna forte in grado di non perdere il suo Aplomb nemmeno dopo i recenti avvenimenti nefasti che l'hanno riguardata da vicino. Ha fatto la sua apparizione una torta in suo onore al Big Lunch Event, un evento organizzato dall’ente di beneficenza “The Eden Project”, che the Queen ha deciso di tagliare ironicamente con una spada cerimoniale invece che con il coltello.





Il gesto ha fatto ridere un'imbarazzatissima Kate che la stava osservando sempre impeccabile al suo fianco. I sudditi hanno così potuto ammirare con un sospiro di sollievo che la Sovrana non ha perso il suo tipico humour inglese tanto amato. Elisabetta ha voluto tagliare in modo plateale e divertente chiedendo una spada da cerimoniale. Kate e Camilla hanno provato a farla desistere dal suo intento, ma niente fare.

La Regina ha spiegato che lei è così....."She So Inusual"





















