CURIOSITÀ Sul presepe? mettici moglie e marito A San Gregorio Armeno dove regna la tradizione delle statuette per il presepe artigianali fanno sapere che quest'anno le più richieste hanno le sembianze di parenti o dei propri coniugi.

Sul presepe? mettici moglie e marito.

La culla della produzione delle statuette per il presepe è Napoli. Un artigiano di San Gregorio Armeno ha raccontato di quelle che sono le nuove tendenze di quest'anno. Sui banchetti e nei negozi degli artigiani è possibile ammirare le tradizionali statuine e quelle invece che sono in qualche modo figlie della cronaca: quest’anno, ad esempio, in molti hanno prodotto raffigurazioni della nuova Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

[Banner_Google_ADS]

Ma non è tutto, il maestro artigiano Genny Di Virgilio in una intervista rilasciata a Repubblica, ha raccontato una vera chicca, le statuette, che in molti richiedono sono personalizzate e hanno le sembianze dei parenti, e pare che ad essere particolarmente richieste siano quelle dei mariti e delle mogli.



Audio Gallery



I più letti della settimana: