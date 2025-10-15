CURIOSITÀ Sungai Watch Sono conosciuti come i "Guerrieri dei fiumi" hanno come missione è proteggere e ripristinare i fiumi del nostro pianeta

Sungai Watch.

Tra il 14 e il 25 settembre scorsi, le forti piogge hanno causato l’esondazione di numerosi fiumi a Bali, trasformandoli in veri e propri corridoi di rifiuti.

In soli 12 giorni, il team di Sungai Watch, che ha come missione è proteggere e ripristinare i fiumi del nostro pianeta sviluppando e progettando tecnologie semplici per impedire che l'inquinamento da plastica finisca nell'oceano.

Ha rimosso oltre 12 tonnellate di spazzatura da 9 fiumi, restituendo alla corrente la possibilità di scorrere liberamente e proteggendo le comunità locali dagli allagamenti.

Ma il lavoro non si è fermato qui: l’obiettivo ora è continuare la pulizia dei fiumi più inquinati e impedire che la plastica finisca negli oceani.

La forza dell’acqua durante le alluvioni ha strappato alberi interi, creando ulteriori ostacoli lungo i fiumi. Il team ha dovuto adattare le strategie, usando metodi manuali e creativi per rimuovere ostacoli naturali e rifiuti.

Il tempo era un nemico costante: anche la minima pioggia avrebbe potuto scatenare nuove esondazioni, aumentando l’urgenza dell’intervento.

L’accesso ad alcune aree era estremamente difficile: i rifiuti rimanevano bloccati tra mangrovie, sotto ponti o in punti profondi dei fiumi, rendendo impossibile l’uso di macchinari pesanti.

La squadra ha quindi dovuto operare in condizioni complesse, dimostrando resistenza e inventiva. Tra i rifiuti emergevano oggetti davvero singolari, a testimonianza di come la vita quotidiana si intrecci con i fiumi.

La squadra ha trovato una papera finta, una chitarra elettrica, cuffie per la musica, cravatte, scarpe e persino specchietti. Questi ritrovamenti possono inizialmente strappare sorrisi e suscitare incredulità, ma in realtà ci ricordano anche quanto il nostro consumo influisca sull’ambiente.

