Suona Ennio Morricone davanti a Piazza Navona vuota

Durante questo periodo di lockdown abbiamo capito una cosa molto importante: la musica ha un grandissimo potere lenitivo. Dai concerti sui balconi per cantare tutti insieme agli appuntamenti sui social, sono state tantissime le occasioni in cui abbiamo affrontato questo isolamento con la musica. Musica che consola, lenisce e scalda il cuore.

Uno dei momenti artistici più emozionanti ci è stato regalato da un giovanissimo ragazzo, Jacopo Mastrangelo: con la chitarra in spalla è andato sul terrazzo in cima alla sua abitazione, a Piazza Navona, e sulle note di "C'era una volta in America" di Ennio Morricone, ha trasformato il momento del tramonto in un canto davvero toccante e unico.

Il filmato è arrivato anche ai telegiornali, un'atmosfera magica, un respiro pulito sopra la città.

Ascolta qui l'esibizione di Jacopo Mastrangelo