CURIOSITÀ Superluna di novembre La luna piena di novembre, sarà la Superluna del Castoro, può apparire fino al 13-14% più grande e fino al 27-30% più luminosa.

Superluna di novembre.

Il 5 novembre tutti pronti per la SuperlunaSuperluna del Castoro: dopo molti mesi di attesa, torna finalmente la Superluna, con il nostro satellite che ci apparirà più grande e più luminoso del solito perché in fase di piena vicino al perigeo (cioè al punto dell’orbita lunare a minore distanza dalla Terra).

Con Superluna si intende spesso quello che scriveva l’astrologo Richard Nolle nel 1979, secondo cui una luna piena o una luna nuova è “Super” se arriva ad almeno al 90% del suo massimo perigeo (il punto dell’orbita lunare più vicino al nostro Pianeta).

In altre parole, è una Superluna una luna che dista dalla Terra non più di 361.885 km, misurata dai centri dei due corpi celesti.

Rispetto ad una microluna, ovvero una luna piena prossima all’apogeo (il punto della sua orbita più lontano dal nostro Pianeta), una Superluna può apparire fino al 13-14% più grande e fino al 27-30% più luminosa.

Poiché sarà la luna piena di novembre, sarà la Superluna del Castoro: la Luna del Castoro è infatti un nome tramandato dalla tradizione americana che deriva dal periodo in cui si mettevano le trappole per i castori prima che le paludi congelassero, in modo da far scorta di calde pellicce per l’inverno (ma in un’altra interpretazione il nome deriverebbe invece dal fatto che i castori in questo periodo si stanno preparando per il letargo).

La Superluna del Castoro sarà alta nel cielo e perfettamente visibile (tempo permettendo) subito dopo il tramonto. In particolare, dovremmo volgere lo sguardo verso est, “vicino” alla costellazione della Balena

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: