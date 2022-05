"Supermodel": il brano dei Maneskin ricorda i Nirvana?

Il nuovo singolo dei Maneskin si apre con un riff che ricorda "Smells Like Ten Spirits" dei Nirvana, questa l'impressione al primo ascolto avvenuto durante la finale di Eurovision 2022. Si intitola "Supermodel" e secondo tanti potrebbe essere un omaggio voluto a Kurt Cobain, altri utenti sul web invece si sono detti poco convinti della scelta.

Il brano arriva dopo aver trascorso alcuni mesi a Los Angeles, come racconta la band: "A volte ci ha sorpreso e allo stesso tempo intrigato il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze."











"Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio “Supermodel”: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai”.

Måneskin - SUPERMODEL