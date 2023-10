MUSICA Swing Out Sister - "Breakout" "Pezzi da Collection"

Swing Out Sister - "Breakout".

"Breakout" è il secondo singolo estratto dall'album di debutto "It's Better to Travel" del gruppo musicale britannico Swing Out Sister. Era il 1986, ci si trovava nel pieno della rivoluzione musicale ed era il momento giusto per formare una band.

Impiegarono diverso tempo i tre componenti del gruppo per decidere il nome, in quanto non si trovavano mai d'accordo. Alla fine optarono per una scelta su cui tutti concordavano, ossia chiamarsi come un film del 1945 che tutti detestavano allo stesso modo.

Nascono così gli Swing Out Sister, dall’unione dei musicisti Martin Jackson e Andy Connell, entrambi provenienti da altre band, e la cantante Corinne Drewery, che al tempo faceva la modella e la stilista. Ed è proprio questa sua passione ad ispirare il video di "Breakout", clip che raggiunse in tempi brevissimi un successo del tutto inaspettato.

