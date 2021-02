MUSICA Syria canta nel centro di Milano "Maledetta Primavera" Lo spettacolo dalla Galleria Vittorio Emanuele

Syria canta nel centro di Milano "Maledetta Primavera".

Lo show di Syria improvvisato dalla Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato pubblicato poche ore fa sulla sua pagina Instagram. In barba ai vigili, ha regalato a sorpresa uno spettacolo a tutti i passanti intonando "Maledetta Primavera" per poi scappare via.

Il video postato sul suo account Instagram è accompagnato da un messaggio:

"Da notare la signora di passaggio a destra ad una certa. Non preoccupatevi della freddezza di alcuni passanti, c’erano delle persone gentilissime davanti ai miei occhi. Il mio intento era quello di dar sfogo con istinto al canto e scappar via. Non vivo pensando di essere riconociuta, ma vivo per sentirmi libera di essere. Mai dar per scontate tante cose, ma che problema c’è!!!!! Vi amo e grazie per gli infiniti messaggiiiii, questo sii che contaaaaa“. La cantante ha poi dato appuntamento “in altri angoli della città“.

La promessa è quella di replicare, quindi vedremo cosa ci riserverà nel futuro prossimo!





