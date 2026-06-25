L' osservatorio Beauty Cashles, ha analizzato i prezzi medi per taglio e piega e per il servizio barba e capelli nelle principali città italiane nel 2026, confrontandoli con quelli dell'anno precedente.

Il quadro che ne esce è quello di un Paese spaccato in due, dove il divario Nord-Sud si misura anche con il conto del parrucchiere: tra la città più cara e quella più economica ci sono oltre 32 euro di differenza, per lo stesso servizio.

Se cercate il parrucchiere più caro d'Italia, dovete andare a Treviso. Con un prezzo medio di 61,9 euro per un taglio e piega, la città veneta si aggiudica il primato nazionale. Subito dietro c'è Reggio Emilia, praticamente alla pari con 61,8 euro, seguita da Parma (54,4 euro), Rimini (53,5 euro) e Trento (53,3 euro).

La Top 10 si completa con Trieste, Modena, Firenze e Bologna, tutte sopra i 50 euro, e Siracusa con 49,9 euro. La concentrazione geografica è netta: quasi tutti i listini più alti si trovano nel Nord e nel Centro Italia.

All'estremo opposto, Napoli è la città più economica d'Italia per il parrucchiere: un taglio e piega costa in media 29,2 euro. Seguono Palermo (30,2 euro), Reggio Calabria (31,3 euro), Messina (33,7 euro) e Catanzaro (37,8 euro).

La prima città del Nord a comparire in questa classifica è Bergamo, con 37,8 euro, seguita da Roma con 38,1 euro, quasi la metà rispetto a Treviso, per lo stesso trattamento.











