Take That la docuserie

Dal 27 gennaio disponibile sullo streaming la docuserie che racconta l'epopea della boy band inglese

di Roberto Bagazzoli
22 gen 2026
Immagine da Netflix
Immagine da Netflix

La serie dedicata ai Take That debutta il 27 gennaio e ripercorre 35 anni di storia del gruppo, dai primi passi a Manchester fino allo scioglimento e alla reunion.

Un percorso di  35 anni di storia del gruppo, dai primi passi a Manchester fino allo scioglimento e alla reunion. Al centro, materiali d’archivio inediti e nuove interviste a Howard Donald e Mark Owen, che promettono uno sguardo diretto su successi, pressioni e fratture interne.

Nel trailer, una voce avverte che mentre il pubblico cresceva, cresceva anche il peso di una macchina ormai diventata “una fabbrica di soldi”, come ammette Gary Barlow, travolta da una pressione insostenibile. Ampio spazio è dedicato all’uscita di Robbie Williams, momento chiave della crisi, e alla successiva decisione di tornare insieme, quando i membri capirono di “avere ancora bisogno l’uno dell’altro”.




