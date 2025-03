MUSICA Tananai: "Alibi" New Play - Radio San Marino

Tananai: "Alibi".

"Mi è uscita una canzone. Avevo pensato che se in amore devi trovare degli alibi allora forse non lo è. Quindi è nata ‘Alibi'. E questa storia si è intrecciata con la storia di un film, ed è diventata la sua colonna sonora. QUINDI ci vediamo al cinema con “L’AMORE IN TEORIA” belliii, e non solo… Viva le cose che accadono (wow bella sta frase la userò sicuro in una canzone)". Con queste parole Tananai ha presentato sui social l'uscita del suo ultimo singolo, "Alibi".

Nel testo il racconto ironico e consapevole di chi sta vivendo la fine di una relazione pur continuando a mantenerla solo per salvare le apparenze o per non lasciare le proprie abitudini.

Il brano è anche colonna sonora di "L’amore, in teoria", film di Luca Lucini con protagonista Nicolas Maupas in uscita al cinema il prossimo 24 aprile 2025.

Tananai - ALIBI







