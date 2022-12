Tanti auguri Alice

Il 6 dicembre del 1951nelle sale cinematografiche italiane debutta Alice nel Paese delle Meraviglie (il cui titolo originale era Alice in Wonderland), il 13º classico d’animazione Disney, che ha appassionato e divertito intere generazioni e continua a farlo tutt’oggi. Il film, che negli Usa e nel Regno Unito era uscito nel luglio dello stesso anno, racconta la storia di una bambina curiosa e sognatrice, che per inseguire un coniglio bianco si ritrova catapultata in un mondo fantastico, popolato da bizzarre creature come il celebre Brucaliffo e il Cappellaio Matto.

Il lungometraggio, a cui nel 2010 è seguito un remake in chiave dark fantasy diretto da Tim Burton, si basa principalmente sul libro di Lewis Carroll dal titolo “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”. Oltre a raccontare, le vicende che vedono come protagonista la ragazzina anticonformista dalla chioma bionda offrono una serie di spunti interessanti, delle vere e proprie lezioni di vita da fare nostre.