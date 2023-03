CURIOSITÀ Tanti auguri Eva Kant! Compie oggi ufficialmente 60 anni la compagna di Diabolik tante le iniziative dedicate all'evento

Tanti auguri Eva Kant!.

Primo marzo 1963, Eva Kant fa ufficialmente il suo esordio al fianco di Diabolik. Iniziano oggi le celebrazioni dei 60 anni di questo affascinante personaggio.

La casa editrice Astorina ha pianificato una serie di iniziative che sono affiancate da un’emissione della zecca di Stato che le dedica una moneta che insieme a quelle dedicate e Diabolik e Ginko formano la collezione. Nel 1963, ricordiamo il 1 marzo uscì in tutta Italia il terzo numero di “Diabolik” in cui fa la sua prima comparsa Eva, donna misteriosa ed elegantissima, creata per volere delle sorelle Giussani e ispirata nell'aspetto e nel portamento a Grace Kelly, destinata a diventare l'inseparabile compagna sulla scena del crimine e nella vita di Diabolik.

Bionda, bellissima, occhi verdi, la compagna del Re del Terrore appare per la prima volta nell'episodio "L'arresto di Diabolik" e ribalta, da subito, tutte le convenzioni della figura della donna pasticciona pronta a farsi salvare dell’uomo, è lei che salva Diabolik dalla ghigliottina.

Nessun altro personaggio ha mai rappresentato i sogni degli italiani e le aspirazioni delle italiane. Esce intanto oggi l'albo inedito della serie regolare e, a sessant'anni precisi dalla prima comparsa in edicola di Lady Eva Kant, Astorina le dedica un numero che trae le origini dal passato "prima di Diabolik".

