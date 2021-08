Tanti Auguri Madonna

16 agosto 1958 a Bay City in Michigan nasce Madonna Luoise Veronica Ciccone, nel 1978 arriva a New York inizia il suo percorso artistico come ballerina sarà poi contante e batterista di due gruppi musicali tra cui i “Breakfast Club”.









Pubblicherà il suo primo album dopo aver firmato un contratto con la sire records, un anno dopo esce il suo primo album “Madonna” ed è da li che comincia la sua scalata alle classifiche di tutto il mondo. “Ma “Maddy” ha le idee chiare e 10 anni più tardi fonda la “Maverick” Altre sue creazioni includono design di moda, libri per bambini, centri benessere e cinema. Collabora a varie organizzazioni benefiche, fondando la Ray of Light Foundation nel 1998 e Raising Malawi nel 2006. Secondo il Guinnes dei Primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite della storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 83 milioni nei soli Stati Uniti D'America, (sommati al 2015 tra 64.5 di album e 18.5 di singoli) il che la rende la quarta artista con maggiori vendite in assoluto. Buon Compleanno Madonna o Madame X