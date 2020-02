CURIOSITÀ Targhe delle auto con gli "Emoji" In Vermont già approvate le targhe "emotiche" per le automobili

Gli emoji sono entrati nel nostro modo di scrivere da molto e ormai sono parte integrante del nostro modo di comunicare. Con le loro espressioni comunicano i nostri stati d'animo al destinatario del messaggio e senza di loro i nostri messaggi appaiono spogli, mancanti di qualcosa. Ora sono pronti per il salto di qualità ovvero approdano anche sulle targhe delle automobili. Il tutto parte dallo Stato del Vermont nel Nord Est degli Stati Uniti, dopo la proposta di legge presentata dalla deputata democratica alla camera, Rebecca White sull'introduzione in circolazione delle targhe "emotiche".

Le emoji per adesso sono limitate a 6 e saranno associate al numero di targa tradizionale. Alle emoji potrebbero essere aggiunti anche numeri o lettere scelte dallo stesso automobilista. Al momento non è dato sapere se esistono costi aggiuntivi per avere la targa emotica, ma non sarebbe la prima volta che verrebbero proposte le emoji sulla targa, esiste un precedente che giunge dalla Australia e precisamente dal "Queensland" dove però la legge è già in vigore. le emoji da apporre sono varie, ma classiche vanno infatti da quella che strizza l'occhio a quelle con occhiali da sole arrivando a quelle che ridono. In australia l'operazione emoji ha di fatto un costo che si aggira intorno ai 340 dollari pur mantenendo la funzione puramente trizza l'occhio a quelle con occhiali da sole arrivando a quelle che ridono. In australia l'operazione emoji ha di fatto un costo che si aggira intorno ai 340 dollari pur mantenendo la funzione puramente decorativa.





Ora la domanda sorge spontanea sulle nostre targhe solo emoji che avvisano dell'umore nero del guidatore?.... Otrverebbero spazio anche qualche sorriso?

"Dipende dalla cifra"













