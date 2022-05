Tarzan e Jane su un sito per adulti incassano 12mila euro al mese

All' anagrafe sono Michael e Terri Martin, sono marito e moglie e dopo la loro apparizione su un sito per adulti per tutti sono diventati Tarzan & Jane. La decisione l'hanno presa durante il lockdown con l'intento di dare una piccola svolta alla loro vita. Vuoi la noia, vuoi le difficoltà quotidiane provocate anche dalla crisi economica, hanno avuto un'idea che si è rivelata a dir poco... geniale. Disarmante nella sua semplicità, mettersi nei panni dei famosi eroi creati da dallo scrittore statunitense "Edgar Rice Burroughs" e mettersi su Only Fans, per poi vendere i loro contenuti hot. La prima ad iscriversi è stata Terri nel tentativo di fare qualche soldo, poi l’ha raggiunta Michael, che geloso dell’idea della moglie non ha resistito.









Si sono poi resi conto che insieme potevano decisamente aumentare i guadagni, così hanno pensato di posare per alcune foto vestiti con vari costumi, tra cui biancheria intima al neon e quelli di Tarzan e Jane che sono particolarmente apprezzati. La coppia è conosciuta come “Tee e Miks" e hanno creato dal niente un vero business davvero redditizio, Michael ha spiegato: “Abbiamo creato un account social e abbiamo iniziato a fare video live di noi insieme in una vasca idromassaggio e avevamo migliaia di persone che cliccano sul live. Le cose sono cresciute da lì, ma non è facile. Non credo che la gente si renda conto di quanto lavoro ci sia dietro.





Le persone che sentono parlare di OnlyFans pensano che puoi semplicemente iscriverti e subito dopo sarai un milionario. Non funziona così”. “Lavoriamo 40 ore a settimana per far uscire i contenuti – spiega ancora Michael – Siamo molto consapevoli che è diverso dal lavoro manuale ed è molto meglio dei nostri lavori precedenti. C’è anche un sacco di promozione coinvolta nel lavoro e ore passate a editare ecc. Quindi, fare 12.000 euro al mese non è facile e speriamo di continuare a crescere sempre di più”.

Ecco un'esempio di "azienda a conduzione familiare" ben riuscita.