Tassa per il centro a NYC.

New York, l'area urbana più congestionata del mondo, diventa la prima città americana a introdurre una tassa sul traffico per transitare nella zona più intasata, nell'area a sud di Central Park che include l'Empire State Building, Times Square e il distretto finanziario attorno a Wall Street.

Gli automobilisti pagheranno fino a 9 dollari al giorno nelle ore di punta (2,25 nelle altre), mentre per gli altri veicoli le tariffe variano. Per i piccoli camioncini e i bus non per i pendolari la tariffa sarà di 14,40 dollari nelle "rush hour", per i camion più grandi e i bus turistici 21,60 dollari.

Ma è già rivolta. o scorso anno, per il secondo anno consecutivo, New York City è stata nominata l'area urbana più congestionata del mondo, secondo Inrix, una società di analisi dei dati sul traffico.

Secondo il rapporto, nel primo trimestre del 2024, nelle ore di punta del mattino, i veicoli nel centro di Manhattan viaggiavano a una velocità di 17 chilometri orari per l'intenso traffico.

