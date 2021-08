Tatsuya Tanaka e le sue Olimpiadi

Come vede le olimpiadi un creativo?...Attraverso le mascherine ovviamente! Lui è Tatsuya Tanaka, artista e fotografo giapponese e in occasione dell'avvio dei Giochi di Tokyo 2020 ha unito la pandemia ai giochi olimpici. Così ha utilizzato delle comuni mascherine chirurgiche anti Covid per creare una versione in miniatura di diversi sport olimpici tra cui nuoto, corsa, salto in alto e pallavolo. Le sue opere sono visibili sul suo profilo Instagram che è seguito da oltre 3 milioni di followers.









Tanaka non è nuovo a questo genere di creazioni già prima della pandemia aveva realizzato, rivisitazioni di attività quotidiane reinventando l'uso delle mascherine. Tra le sue opere un mare dove nuotare, campi da tennis e tende da campeggio. L'artista che è all'opera dal 2011 è un grande appassionato di modellismo, per realizzare le le sue creazioni utilizza materiali e cibi più disparati. Infatti si avvale di spazzolini da denti, lattine di plastica, tappi di bottiglia, tazze e mollette da bucato.