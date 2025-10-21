Tazzina di caffè verso l'aumento

Che l’espresso stia per diventare un piccolo lusso lo dicono i numeri: secondo il Centro studi di Unimpresa, entro la fine del 2025 una tazzina al bar potrebbe costare fino a 2 euro, con un aumento di oltre il 50% rispetto al 2020.

Non è una semplice questione economica: in Italia il caffè è un gesto quotidiano, un simbolo di convivialità e identità. Ma il suo prezzo racconta molto delle tensioni globali che stanno cambiando le nostre abitudini.

Dietro la corsa al rialzo c’è una fitta rete di cause: i cambiamenti climatici stanno riducendo i raccolti in Brasile e Vietnam, che insieme producono metà del caffè mondiale.

Il 2024 ha visto un aumento dell’80% del prezzo dei chicchi grezzi, mentre le siccità e le piogge torrenziali hanno reso i raccolti instabili e imprevedibili.

A questo si sommano i costi energetici e logistici, aumentati dopo la crisi energetica e i blocchi nei grandi porti. Nel frattempo, i futures sul caffè Arabica hanno toccato livelli record, e i bar italiani si trovano a fronteggiare spese crescenti per energia, materie prime e manodopera.

Oggi la media nazionale si aggira attorno a 1,30 euro, con punte di 1,43 a Bolzano e appena 0,95 a Catanzaro. Un’Italia divisa anche davanti al bancone del bar.







