Manca poco all'uscita del nuovo album dei Tears For Fears che a febbraio ritornano a distanza di 17 anni da "Rule The World". Si intitola "The Tipping Point" di cui abbiamo ascoltato tre estratti: "No Small Thing", un singolo in cui ritorna lo stile di giganti del folk americano come Bob Dylan e Johnny Cash, "Break The Man" e "The Tipping Point", il brano che da il titolo all'album.

E' lo stesso Curt Smith ad introdurre il tema di "Break The Man": "Credo che molti problemi che stiamo avendo a livello nazionale, e in un certo senso anche internazionale, trovino origine nel patriarcato. Questa canzone parla di una donna che è abbastanza forte da vincere sull’uomo. La soluzione a un sacco di problemi nel mondo risiede in un maggiore equilibrio tra maschi e femmine."

Quindi un inno all'emancipazione femminile e alle donne che rifiutano il patriarcato.

Tears For Fears - Break The Man

La title track "The Tipping Point" è una canzone con una forte carica emotiva e racconta un momento molto difficile legato alla vita privata di Orzabal. Viene descritta la sofferenza che nasce dal vivere fino alla fine la malattia di una persona cara.

Tears For Fears - The Tipping Point