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Teatro e salute

Un nuovo studio ha analizzato proprio il possibile legame tra partecipazione culturale e salute

di Roberto Bagazzoli
15 set 2026
Immagine da Pexel
Immagine da Pexel

Invecchiare bene non significa solo fare controlli e prendere farmaci. Anche il modo in cui viviamo le nostre giornate può fare la differenza: uscire, vedere persone, coltivare passioni e continuare a lasciarsi incuriosire da ciò che ci circonda.

Un nuovo studio ha analizzato proprio il possibile legame tra partecipazione culturale e salute. I ricercatori hanno seguito nel tempo quasi 1.900 anziani, cercando di capire se frequentare cinema, teatri e musei fosse associato a una minore età fisiologica.

Ma che cos’è l’età fisiologica? Non va confusa con quella sulla carta d’identità: è una stima dello stato del nostro organismo, basata su diversi parametri come pressione sanguigna, forza muscolare, funzionalità respiratoria e indice di massa corporea.

Il risultato? Chi partecipava più spesso ad attività culturali tendeva ad avere, in media, un’età fisiologica leggermente più bassa.

L’associazione era modesta, ma statisticamente significativa. Questo non significa che una serata a teatro possa far ringiovanire, né che andare al museo sostituisca attività fisica, buon sonno, alimentazione equilibrata o cure mediche.

Secondo i ricercatori, il possibile vantaggio potrebbe essere anche indiretto. Uscire di casa, incontrare altre persone e mantenersi mentalmente attivi può contribuire a ridurre l’isolamento, favorire un po’ di movimento e migliorare la qualità della vita.

Insomma, cinema, teatro e musei non sono una terapia anti-età, ma potrebbero essere un elemento importante di uno stile di vita più attivo e stimolante.

Lo studio è osservazionale e quindi non dimostra un rapporto di causa-effetto. È possibile, per esempio, che siano soprattutto le persone già più in salute ad avere maggiori possibilità di uscire e partecipare ad attività culturali.




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