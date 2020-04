L'amore per lo sport sembra davvero non avere confini così come la fantasia. Questa volta le protagoniste sono due giovani tenniste di 13 e 11 anni, Vittoria e Carola, che sui tetti dei rispettivi palazzi di Finale Ligure hanno portato a termine un vero e proprio match. Il video che sta facendo il giro del mondo è stato ripreso anche dall'account ufficiale di ATP tour facendo registrare milioni di visualizzazioni su tutti i social!