CURIOSITÀ Tennis che passione: ragazze si giocano un match da un terrazzo all'altro Guarda il video mozzafiato!

Tennis che passione: ragazze si giocano un match da un terrazzo all'altro.

L'amore per lo sport sembra davvero non avere confini così come la fantasia. Questa volta le protagoniste sono due giovani tenniste di 13 e 11 anni, Vittoria e Carola, che sui tetti dei rispettivi palazzi di Finale Ligure hanno portato a termine un vero e proprio match. Il video che sta facendo il giro del mondo è stato ripreso anche dall'account ufficiale di ATP tour facendo registrare milioni di visualizzazioni su tutti i social!





I più letti della settimana: