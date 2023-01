Tenta di rubare il pieno ma sbaglia carburante e si ferma l'auto

Voleva fare il pieno e scappare subito dopo senza pagare, nella fretta però si è complicato la vita fino a farsi prendere. Ma partiamo dall'inizio. Siamo nei Paesi Bassi e più precisamente a Breda nella provincia del Brabante Settentrionale,un automobilista entra nella stazione di servizio con un preciso piano in testa, quello di fare il pieno a spese del gestore. Insomma, scappare senza pagare la benzina.

Tutto procede al meglio per il disonesto avventore, che aveva addirittura coperto le targhe per evitare che le telecamere rivelassero i suoi dati. La mossa della copertura, aveva di per se attirato l'attenzione del personale della stazione che lo seguiva dai monitor. Arrivato a riempire il serbatoio della sua auto, rimonta velocemente innesta la marcia e, spingendo a fondo sull'accelleratore, si dirige verso l'uscita della stazione. Ma la sua fuga è stata piuttosto breve e deludente, l'uomo infatti aveva riempito di benzina il serbatoio, ma di una macchina, la sua, con motorizzazzione Diesel e cioè a gasolio.

Risultato: la macchina dopo pochi metri si ferma di schianto con seri danni al motore, l'imbranato ladro di carburanti tenta un' accenno di fuga a piedi ma viene fermato dal personale della stazione di servizio, che tra le altre cose si attiva a chiamare le forze dell'ordine alle quali verrà consegnato. Non solo: ma da attenta osservazione i dipendenti della stazione, hanno potuto riconoscere l'incauto personaggio che nelle settimane precedenti aveva già rubato carburante alla stessa pompa con lo stesso veicolo, ma inserendo il carburante giusto!!!



Capita!