Teoria dell'ultima ora: La terra è un enorme "ciambella"

Proprio in queste ore si sta facendo largo un dubbio davvero inquietante tra le fila di chi ha abbandonato da tempo la teoria che la terra sia sferica. "E se fosse a forma di ciambella"? Non più piatta quindi e se lo stanno domandando i famosi terrapiattisti. Quindi anche questa categoria di teorici astronomici mette da parte il teorema che vuole la terra piatta bensì..... attenzione, tondeggiante, certo, ma con una sorta di foro al centro. Il che ci riporterebbe ad una ciambella, come quelle della nonna, per intenderci! La nuova via è stata indicata da "mister Varaug", uno dei membri della Flat Earth Society che in un post da lui pubblicato su un suo social, sarebbe partirto da una considerazione: Mi stavo chiedendo come abbia avuto origine la teoria della Terra piatta e sono giunto alla conclusione che qualcuno deve aver pensato alla tesi originale, e poi è stato seguito da una lunga serie di persone che ne hanno sottolineato i difetti per poi riaggiustarla e colmare i suoi difetti.

La mia teoria è che la Terra abbia la forma di una ciambella". Il dado è tratto verrebbe da pensare, e in un certo senso è così. La cosa ha preso piede e i lettori del post hanno espresso le loro perplessità attraverso le molte domande arrivate al mittente. Domande che hanno trovato puntuali risposte da parte di mister Varaug che ha parlato di curvatura della luce, per poi arrivare a una seconda atmosfera, finendo per tirare in ballo i riflessi particolari che non permetterebbero di avere un quadro chiaro della situazione. Da parte degli utenti non sono mancate poi le voci dei cospirazionisti, che mettendo pepe alla questione hanno sentenziato: "sono comunque i governi, gli scienziati e gli addetti ai lavori che occultano la verità".

E come diceva Edoardo Bennato...."Il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti......!"