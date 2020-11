Thanksgiving Day ... today!

Menù: oltre al famosissimo turkey, il tacchino arrosto (con castagne o senza), le mashed potatoes and gravy and cranberries sauce, cioè il purè di patate condito con il fondo di cottura dell'arrosto in aggiunta alla salsa ai mirtitlli rossi, ed il cornbread, cioè il pane di mais, sulle tavole USA di oggi (anche quelle dei numerosissimi sammarinesi-americani) si possono assaggiare delle vere particolarità come le pannocchie arrostite, l'insalata di patate, la mitica apple pie, e la straordinaria pumpkin pie. Un tripudio di sapori, ringraziando per le cose buone della vita, i propri cari e gli amici. Anche in tempi di COVID. Ad aiutare piattaforme come Zoom ed altre ancora, e molti ristoranti che hanno organizzato menù da asporto o delivery con queste tradizionali specialità.









Le origini? Bisogna andare nel XVII secolo, quando sbarcarono sul suolo del Nuovo Mondo, nell'odierno Massachusetts, 102 pionieri puritani provenienti dall'Inghilterra. Passeranno alla storia come "I Padri Pellegrini del Mayflower" (era il nome della nave con cui salparono dal porto inglese di Plymouth), attraversando l'Atlantico per fondare una nuova città. Si ritrovarono in un territorio inospitale durante un inverno molto freddo, che li mise a dura prova. Sarebbero morti se non fossero intervenuti i nativi americani, che, secondo la tradizione, insegnarono ai nuovi arrivati come e cosa coltivare e quali animali allevare. Una cortesia che, vista la storia degli Indiani d'America non venne pi così ricambiata.