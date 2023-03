NEW PLAY Thasup incontra il rap di Tedua "Dimmi che c'è", il nuovo singolo col quale l'artista ci regala una "nuova immagine" di sé

Thasup incontra il rap di Tedua.

Thasup, al secolo The Supreme, artista multiplatino che, nonostante i suoi 21 anni ha già alle spalle due album di successo, numerosi riconoscimenti ed una serie di interessanti collaborazioni, questa volta si affianca a Tedua, noto rapper italiano e torna con un nuovo singolo dal titolo “Dimmi che c'è”.

In questo brano l'artista presenta se stesso come un “alieno” che arriva per la prima volta sulla terra direttamente dalla luna e vaga per la città come una sorta di mano tesa verso la sofferenza altrui.

Dopo un primo momento di disorientamento, infatti, grazie alla potenza della musica, riesce ad abbattere il muro che lo separa da chi incontra, sedando conflitti, portando conforto e donando speranza.

[Banner_Google_ADS]



Il video, firmato Tommaso Fares, in arte Late Milk, è nato ancora una volta da un’idea di Thasup che, per la prima volta, ci mostra il suo mondo in versione non animata, a simboleggiare un' evoluzione che tocca innanzitutto la sua musica.

“Dimmi Che C’è” è il primo singolo che arriva dopo l’uscita di “C@ra++ere S?ec!@le” , album che ha conquistato il primo posto della chart "Top Albums Debut Global Spotify" e che, fin dalla sua uscita, ha piantonato anche la prima posizione della "Top Album Fimi" per ben quattro settimane.

Con queste premesse, non possiamo fare altro che augurargli di continuare così!













I più letti della settimana: