MUSICA The Bangles: "Walk like an Egyptian" Storia e curiosità

The Bangles: "Walk like an Egyptian".

"Walk like an Egyptian" è il titolo del brano delle Bangles, un gruppo di ragazze californiane che nel 1986 arrivarono al successo mondiale. Il titolo della canzone significa letteralmente “cammina come un egiziano” e si racconta che l'autore Liam Sternberg osservando alcune persone che goffamente cercavano di stare in equilibrio su una barca ebbe l'ispirazione nello scrivere di getto il brano...

Questa e tante altre curiosità nel nostro reloaded!

The Bangles - Walk Like an Egyptian

