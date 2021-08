Un volume di 240 pagine che raccoglie una storia esclusiva che poi è quella immediatamente prima del loro addio definitivo. Pagina dopo pagina ci sarà l’opportunità di scoprire quella che è la storia dell’ultimo album dei Beatles, ovvero il leggendario “Let it be”.









Si intitola: ”The Beatles – Get Back, lo possiamo definire senza dubbio un “libro capolavoro” che uscirà in contemporanea mondiale il 12 ottobre prossimo per l’Italia edito da Mondadori. Qualche dettaglio ? In queste pagine sono state trascritte con un lavoro minuzioso 120 ore di registrazione delle sessioni in studio della band, e sono state raccolte centinaia di immagini inedite, tra cui le foto fatte da Ethan A. Russell e Linda McCartney. I testi sono stati curati da John Harris, che li ha trascritti dalle conversazioni originali che John, Paul, George e Ringo hanno fatto durante le tre settimane della registrazione, culminata nel famoso concerto sul tetto degli Apple Studios, l'ultimo della band. Il libro vi aiutareà ad intraprendere un viaggio indietro nel tempo, fino al gennaio del 1969, l'ultimo anno in cui i Beatles sono stati insieme come band.