NEW PLAY The Blassed Madonna & Jacob Lusk Il singolo "Mercy" per raccontare l'amore come perdono e costruire un ponte capace di unire modernità e spiritualità

The Blassed Madonna & Jacob Lusk.

Un nuovo singolo in arrivo per The Blessed Madonna, dj/producer e fenomeno indiscusso del panorama musicale pop-house-funk. Si intitola “Mercy” e la vede collaborare con Jacob Lusk.

Il brano , co-prodotto con i Totally Enormous Extinct Dinosaurs e con il supporto vocale anche dell'House Gospel Choir, nasce dal suo essersi interrogata in merito a quale fosse il significato dell'amore per lei e pare averlo trovato nel concetto di misericordia.

“Quando faccio musica sono interessata alla dicotomia fra sacro e profano. Durante il processo lavorativo che ha portato alla realizzazione del brano con Jacob e gli altri, l’idea del brano è andata a poggiare le proprie radici esattamente in quel dolce spazio che è a cavallo tra la chiesa e il dancefloor che stavo cercando. L’influenza gospel di questo brano è innegabile. Mentre lo realizzavamo pensavo in particolare alla scultura dell’Estasi di Santa Teresa che è un‘immagine forte, sia carnale che santa. Infine questa è la mia idea di dio: ossia quei momenti in cui siamo resi umili da un amore così grande che non sappiamo se esserne degni o addirittura degni dell’accettazione e misericordia che sentiamo nei nostri confronti”.

Queste le parole di The Blessed Madonna, parole che vale la pena riportare, perché rare da sentir pronunciare nel contesto musicale attuale nell'ambito nel quale vediamo spesso ricorrere temi decisamente meno “alti” di questo.









