The Blessed Madonna feat. Clemetine Douglas.

Un singolo, Mercy, divenuto una vera e proria hit, tanto da essere stato certificato disco d'oro in Italia e rimanere alla prima posizione dell'airplay per tre settimane di fila. Ora, The Blessed Madonna lancia un nuovo pezzo, Happier e questa volta lo fa in collaborazione con Clementine Douglas, Dance Vocalist Of The Year della BBC R1 nel 2022.

"Happier", un titolo praticamente autobiografico, perché è stata proprio The Blessed Madonna (al secolo Marea Stamper) a raccontare in una recente intervista di essere davvero felice di come la sua musica stia facendo ballare tanta gente e sia apprezzata soprattutto in Italia, dal momento che il suo successo non è stato immediato.

Queste le sue parole: "Prima di riuscire a fare tutto questo, avevo collezionato una serie di fallimenti: vent’anni di cose sbagliate e andate male. Ora è tutto stupendo: oltre alla felicità di essere qui, e l’Italia per me è così speciale, c’è anche il fatto che in questo paese sono riuscita ad instaurare un bel rapporto tra la mia musica e il paese stesso."

Ha inoltre raccontato di come la musica per lei sia stata sinonimo di salvezza e di come sogni un mondo in cui ci siano più donne headliner nei festival, specie quelle di colore che sembrano essere ancora svantaggiate quando si parla di retribuzione, concetto inaccettabile nel 2024.

Dice: "Non c’è differenza di retribuzione tra me, Nina Kraviz o Charlotte de Witte, ma esiste tra le dj di colore che fanno il nostro stesso lavoro. Per me sarà tutto normale quando loro verranno retribuite quanto me. Voglio che anche loro vengano pagate tanto, tantissimo, perché valgono, e molto. Voglio solo che venga riconosciuto il loro valore, e non sarà la norma finché non accade a tutte"













