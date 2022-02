The Chainsmokers segnano il loro ritorno con "High"

Dopo una pausa di due anni, The Chainsmokers tornano, dando il via ufficiale al lancio del loro nuovo album. Il primo singolo estratto da #TCS4 si intitola "High", un brano pop "scintillante"!

"High" fonde elementi di elettronica, pop e punk creando un brano unico, ma con un qualcosa di "familiare".









The Chainsmokers sono: Alex Pall, classe 1985, scrive e suona il piano in alcune canzoni ed è cresciuto nella contea di Westchester, New York. Drew Taggart, nato il 31 dicembre 1989 è cresciuto a Freeport, nel Maine . È lui il principale autore dei brani del duo e si esibisce con voce e chitarra in alcuni loro successi. Drew si è avvicinato alla dance elettronica all'età di 15 anni mentre era in Argentina, dove si è appassionato alla musica di David Guetta e Daft Punk.

The Chainsmokers - High (Official Lyric Video)



Il duo EDM - Pop dei Chainsmokers ha vinto un Grammy Award, 2 American Music Awards e 7 Billboard Music Awards. Il loro singolo "Closer", inciso insieme alla cantautrice americana Halsey, è diventato il loro primo singolo numero uno nella classifica di Billboard! Secondo la prestigiosa rivista Forbes, nella lista delle celebrità più retribuite nel 2019, The Chainsmokers sono stati i DJ più pagati, detronizzando Calvin Harris, dopo ben 6 anni di primato!