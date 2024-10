MUSICA The Doobie Brothers: "Long Train Runnin'" "Pezzi da Collection"

The Doobie Brothers: "Long Train Runnin'".

"Senza amore, dove saresti adesso?" ha chiesto Tom Johnston parlando del successo di The Doobie Brothers del 1973 "Long Train Runnin". E senza qualche sollecitazione da parte del produttore della band, Ted Templeman, Johnston potrebbe non aver mai scritto le parole per la melodia, che considerava semplicemente una jam che lui e i suoi compagni di band suonavano nei bar.

Scopri tutta la storia del brano nel nostro reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: