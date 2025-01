CURIOSITÀ The Metal Factory, il nuovo corso di laurea Nonostante il nome lo faccia sembrare un talent in realtà si tratta di un corso universitario

The Metal Factory, il nuovo corso di laurea.

L’Università Summa College di Eindhoven ha recentemente lanciato una nuova facoltà chiamata “ The Metal Factory ”, dedicata agli appassionati di heavy metal.

Questo corso universitario offre agli studenti l’opportunità di studiare il loro genere musicale preferito a livello accademico. Tra le attività del corso, gli studenti imparano a padroneggiare l’arte del “ringhio” nelle lezioni di canto, oltre a suonare strumenti come chitarra, basso, batteria e tastiera per il pubblico metal.

Secondo gli insegnanti, la chiave per un ringhio heavy metal efficace è semplice: si inizia con un sospiro o un gemito e si usano le corde vocali per trasformarlo gradualmente in un urlo primordiale.

Il curriculum di The Metal Factory è progettato per allenare gli studenti a diventare artisti e imprenditori indipendenti nell’industria musicale.

