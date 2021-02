I due bambini di quattro anni che erano all’Inauguration Day di Biden, il 20 gennaio scorso, hanno calamitato l'attenzione finendo per conquistare il web, sfoggiando un look molto simile a quello della ex coppia presidenziale. Persino la ex first lady Michelle Obama è rimasta colpita da questa coppia di bambini che visti su Instagram sembravano davvero lei e suo marito in versione kids, in miniatura. Ryleigh Madison Hampton e Zayden Lowe, questi i nomi dei due ragazzini originari del South Caroline, hanno conquistato il mondo reale e del web grazie ad una idea venuta alla nonna di Ryleigh che si chiama Sheila. Quest'ultima assieme alla figlia, mamma del ragazzino, hanno acquistato su Amazon alcuni abiti e poi ne hanno imitato il look, compresa l’acconciatura dell’ex first lady.













A Zayden, è bastato un cappottino blu, una mascherina nera e una spilletta di ordinanza con la bandiera americana. Una volta vestiti si procede con le foto di rito, a scattarle è stata la zia della bambina, una ragazzina di 14 anni di nome Joi e le foto sono poi state caricate su Instagram con un post di presentazione “The Obamas”. Manco il tempo di scattarle che le foto erano già pubblicate sui social. Qua il miracolo del digitale in poco tempo più di 22,9 mila like. La cosa non è passata inosservata ad "O, The Oprah Magazine" e alla stessa Michelle Obama che ha risposto con un post: “Ryleigh & Zayden, ci siete riusciti!”.

Michelle ancora una volta "Lady meravigliosamente First"