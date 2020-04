The Rolling Stones: il nuovo inedito è "Living in a Ghost Town"

Gli 'Stones sono tornati. Con un nuovo inedito: Living in a Ghost Town! Dopo 8 anni da Doom and Gloom e One More Shot, i Rolling Stones ci regalano una canzone che sembra essere scritta ad hoc per descrivere il momento che stiamo vivendo. In realtà, come lo stesso Mick Jagger ha dichiarato in un'intervista, il brano è stato scritto prima del lockdown in dieci minuti suonando la chitarra:

"L’ho scritta velocemente, in 10 minuti, suonando la chitarra. Io e Keith Richards abbiamo pensato di pubblicarla. Ma ho detto che avrei dovuto riscriverla. Alcuni passaggi non funzionavano, altri erano troppo strani o troppo dark. Quindi ho cambiato alcune cose. Non ho dovuto fare molto, in realtà. È molto simile a quanto avevo scritto all’inizio”.

La canzone parla di come ci si sente nel trovarsi in un posto che prima era pieno di vita e all'improvviso svuotato. Anche nel video vengono raccontate le città deserte a causa del Coronavirus e del conseguente isolamento che tutti stiamo vivendo.

Le parole di Mick Jagger all'uscita del disco: "Gli Stones erano in studio a registrare del nuovo materiale prima del lockdown e c'è una canzone che pensiamo possa essere perfetta per descrivere il tempo in cui viviamo in questo momento. Ci abbiamo lavorato in isolamento. Eccola qui, si chiama "Living In A Ghost Town". Spero che vi piaccia!"

Ascolta l'inedito dei Rolling Stones, "Living In A Ghost Town"