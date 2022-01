MUSICA The Weeknd - Dawn Fm: il primo album del 2022 Un stazione radio che accompagna nell'aldilà

The Weeknd - Dawn Fm: il primo album del 2022.

Un 2022 che si apre alla grande per The Weeknd con l'uscita di "Dawn Fm", il nuovo album che contiene 16 tracce, tutte collegate da un concept comune, quello legato all'ultimo viaggio.

Un tema molto delicato e particolare quello affrontato da The Weeknd in un disco pieno di metafore e allegorie ed in cui troviamo Jim Carrey interpretare il ruolo di un dj di Radio Dawn fm, il cui compito è quello di accompagnare gli ascoltatori verso l'aldilà.

Una trasmissione ipnotica che sembra offrire calma e tranquillità al pubblico per poi trascinarlo in una sorta di annichilimento del pensiero e della volontà: "Siamo qui per tenervi la mano durante questa transizione pacifica...".

Tutto ruota intorno al tema della morte, infatti lo stesso The Weeknd compare sulla copertina del disco con il volto invecchiato, sembra quasi essere prossimo alla scomparsa.

Per realizzare il suo progetto, il cantante ha anche richiamato alla memoria grandi star del passato in un viaggio che parte da Michael Jackson, passa per Prince fino ad arrivare ai Daft Punk con cui ha collaborato poco prima dello scioglimento.

L'influenza di Michael Jackson è molto evidente, infatti l'ultimo intervento di Jim Carrey ricorda "Thriller" e il discorso di Vincent Price, in "I Heard You’re Married" il suo groove richiama Prince ed è voluto dal cantante in quanto ha sempre dichiarato la sua ammirazione per questi artisti. Tra l'altro fu proprio Prince, nel 2015, a consegnare un American Music Award a The Weeknd.

The Weeknd - Dawn Fm

