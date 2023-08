NEW PLAY The Weeknd, Madonna e Playboy Carti Un tris d'assi a firmare questa "Popular" song che accompagna l'uscita della prima puntata di The Idol, serie Tv ideata dallo stesso The Weeknd

The Weeknd, Madonna e Playboy Carti.

A distanza ravvicinata dall'uscita del primo episodio di "The Idol", serie tv della quale The Weeknd è co-autore e co-produttore, l'artista in questione lancia anche il secondo brano tratto dalla relativa colonna sonora, realizzato insieme a Playboy Carti e Madonna.

Un frammento del brano che si intitola "Popular" è stato anticipato per la prima volta durante il Festival di Cannes del 2023 dove la serie è stata presentata in anteprima il 22 Maggio.

Un tripudio di synth e percussioni, atmosfere che richiamo l'R&b Urban Pop dei primi anni duemila ed un testo che allude al “lato oscuro” della fama e alle brame di successo di una donna che farebbe qualsiasi cosa pur di diventare “Popular”.

Particolarmente apprezzato sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico, questo mix di artisti apparentemente distanti, pare abbia saputo fare delle relative diversità una risorsa.

Non a caso, "Popular" ha vinto un sondaggio condotto da Billboard che l'ha decretata nuova uscita musicale della settimana preferita dai lettori ed è stata scelta da Rolling Stone come una delle migliori canzoni dell'anno fino ad ora.









