The Weeknd: "Moth To A Flame " il featuring con gli Swedish House Mafia.

The Weeknd, da poco diventato ambasciatore ONU, ha collaborato nella realizzazione di "Moth To A Flame ", il nuovo singolo degli Swedish House Mafia. Il trio di dj e producer svedesi composto da Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso, segna con questo nuovo brano l' attesissimo ritorno sulle scene musicali del gruppo dopo “It Gets Better” e “Lifetime”.

Il racconto di una storia d'amore che ritorna alla mente anche se finita da tempo. Lei sta insieme ad un altro uomo che sembra perfetto per lei, ma per entrambe sembra essere ancora vivo il desiderio e l'emozione di essere uno accanto all'altro. Emozioni non ancora sopite e sensazioni forti che tornano a bussare dentro...

"Like a moth to a flame I’ll pull you in, I pulled you back to What you need initially, It’s just one call away, And you’ll leave him, you’re loyal to me But this time, I let you be..."



Swedish House Mafia and The Weeknd - Moth To A Flame

