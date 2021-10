CURIOSITÀ The Weeknd nominato ambasciatore ONU La nomina dalle dalle Nazioni Unite di buona volontà dopo la donazione alla popolazione dell'Etiopia

Abel Tesfaye vero nome di The Weeknd, oltre ad essere cantante, cantautore e produttore discografico di successo che tutti conosciamo ora può fregiarsi anche del titolo di ambasciatore ONU. La nomina infatti arriva dalle Nazioni Unite grazie al suo impegno contro la fame nel mondo, ha donato un milione di dollari al Programma Alimentare Mondiale per sostenere la popolazione in Etiopia, stremata a causa del conflitto del Tigray. "Il Programma alimentare mondiale sta facendo un lavoro urgente ed importante per cambiare e salvare vite quotidianamente", ha dichiarato The Weeknd aggiungendo poi, "io mi sento molto coinvolto nel parlare della fame del mondo e nell'aiutare le persone che hanno bisogno. La nostra collaborazione è un'autentica estensione di tutti i nostri sforzi e le nostre intenzioni di aiutare coloro che ne hanno bisogno e mettere fine a così tanta sofferenza". E comunque la generosa donazione dell'artista ha reso possibile elargire due milioni di pasti. The Weeknd del resto ha la famiglia che è originaria dell'Etiopia, la stessa terra che ha fatto avvicinare l'artista a Angelina Jolie, anche lei assai sensibile a questi temi. L'artista e l'attrice sono stati sorpresi insieme a cena un paio di volte, ora cosa ci sia tra i due, vuoi un flirt o semplice cene tra amici che condividono gli stessi ideali a noi non è dato sapere, quello che però ci piace pensare è che siano incontri dedicati ad approfondire i temi umanitari.

