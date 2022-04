MUSICA The Weeknd: "Out of Time" Nel video anche Jim Carrey e HoYeon Jung

The Weeknd: "Out of Time".

Out of Time è il terzo singolo estratto da Dawn Fm, ultimo progetto discografico del cantante. The Weeknd è l’artista più ascoltato su Spotify e anche il video del nuovo singolo ha ricevuto numerosi consensi da parte del pubblico che si sono tradotti in milioni di visualizzazioni e commenti.

Al suo fianco nella clip anche due artisti d'eccezione, la modella HoYeon Jung e Jim Carrey presente come voce narrante.

The Weeknd - Out of Time

In realtà si tratta del campionamento di “Midnight Pretenders”, un brano dell’artista giapponese Tomoko Aran del 1983. Una canzone che diventa un momento di introspezione in cui il cantante mostra le sue angosce nel rendersi conto di alcuni errori che hanno caratterizzato la sua storia d'amore. La richiesta è quella di avere una seconda chance per recuperare ed è un modo per ammettere e chiedere scusa alla persona amata.



