CINEMA The Witcher: Blood Origin L’adattamento dell’omonima saga di giochi di ruolo ha annunciato l’arrivo di una nuova serie

The Witcher: Blood Origin.

Che i videogame facciamo parte a pieno titolo della nostra vita è cosa ormai assodata e a dimostrazione di ciò c'e anche la prova che l'industria cinematografica attinge a piene mani dalle sceneggiature dei giochi di maggior successo. E' il caso di The Witcher gioco è ambientato nell'universo fantasy creato dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski





e arriverà in televisione con un prequel che racconterà gli eventi che hanno portato alla nascita del primo “Witcher”.La serie sarà girata in Gran Bretagna prossimamente, e avrà per titolo "The Witcher: Blood Origin". I Witcher sono esseri umani geneticamente modificati. Questa mutazione garantisce loro benefici e malus: possono vedere al buio, hanno agilità e forza superiori ai comuni uomini, una longevità maggiore, sono resistenti a veleni e alle sostanze potenzialmente velenose contenute in molte pozioni e unguenti, possono utilizzare i Segni, una rudimentale forma di magia ("rudimentale", perché nel loro mondo esistono maghi ben più potenti). Per quanto riguarda gli svantaggi, non sono particolarmente gravi, e permettono loro di vivere normalmente, sono sterili. Non si conoscono, sia nei romanzi, che nei videogiochi, Witcher di sesso femminile. Essendo non-umani (nani ed elfi in particolare) vengono perlopiù disprezzati dagli uomini, e la loro presenza non è mai segno di buon auspicio, vengono addestrati in speciali scuole, come quella di Kaer Morhen, per fare di loro dei caccia-mostri professionisti. La storia ci racconterà gli eventi che hanno portato alla nascita del primo “Witcher”, con la serie che sarà girata in Gran Bretagna, ambientata 1200 anni prima della nascita di Geralt in un mondo elfico. Sarà basata su una storia originale che introdurrà nuovi personaggi per narrare le origini del fenomeno dei Witcher. Quindi in qualche modo, andranno a narrare le vicende che hanno portato alla creazione degli strighi.

















