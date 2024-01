NEW PLAY Thirty Seconds To Mars con Avalanche Terzo singolo in pochi mesi per la band di Leto ed un 2024 che li vedrà di nuovo live per il loro Seasons 2024 World Tour

Un 2024 che si apre alla grande quello dei Thirty Second To Mars e che prevede già appuntamenti entusiasmanti per il gruppo e per i suoi fan.

Lo scorso Novembre, infatti, il premio Oscar Jared Leto, nel compiere un'impresa quasi eroica con la prima scalata dell'Empire State Building a New York, annunciò il progetto del Seasons 2024 World Tour.

[Banner_Google_ADS]



Due le tappe previste anche in Italia presso l'Unipol Arena di Bologna e il PalaOlimpico di Torino, rispettivamente il 24 e 25 Maggio.

In apertura d'anno, però, ad anticipare il tour in questione arriva anche un nuovo singolo, il terzo presentato dall'uscita dell'album “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day”, il cui titolo è “Avalanche”, un invito a correre dei rischi e a non temere di avventurarsi nell'ignoto per raggiungere il successo e la realizzazione.









I più letti della settimana: